Il siparietto di Vittorio Feltri alla festa del Fatto | Berlusconi mi promise una liquidazione milionaria Sono andato a prendermela con la carriola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) “Non parlerò mai male di, mi ha reso ricco, anzi lo benedico”.non tradisce la sua tradizionale schiettezzadelQuotidiano, dove è intervenuto nell’ultimo panel della tre giorni di dibattiti. Un momento di confronto tra grandi firme del nostro giornalismo, tra aneddoti e riflessioni sulla professione.ha raccontato le sue fortune nel rapporto con: “Mi ha promesso unacosì importante che potevo fottermene del giornalismo. In 4 anni e mezzo cherimasto al Giornale non mi ha maiuna chiamata. Quando si è accorto che avevo moltiplicato a dismisura le copie mi ha dato anche il 7% della società. Quando me nelo hoperché ero ansioso di riscuotere la, econ la, chi non lo capisce è cretino”.