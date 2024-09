I bond islamici rischiano di far fallire lo Stato delle Maldive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 8 settembre 2024) Negli ultimi mesi, lesono finite sotto i riflettori internazionali per una crisi economica che minaccia di portare il Paese al default. Al centro di questa situazione ci sono iemessi dal Governo maldiviano per finanziare infrastrutture e progetti di sviluppo. Questi titoli, legati ai principi della Sharia, hanno imposto un costo economico e politico pesante sulle finanze del Paese, aumentando i timori di un possibile fallimento finanziario.e profitti I, noti anche come Sukuk, sono strumenti finanziari conformi alla Sharia, la legge sacra islamica basata sui principi del Corano che vietano il pagamento di interessi. Lehanno emesso questi titoli negli ultimi anni per attrarre investimenti esteri e sostenere la propria economia, particolarmente in settori strategici come il turismo e l’edilizia.