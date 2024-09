Evasi due fratelli dal carcere minorile Beccaria di Milano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Due detenuti stranieri,, sonodal. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Quel che è avvenuto è davvero incredibile e sconcertante", spiega Alfonso Greco, segretario lombardo del SAPPE. "I dueerano nel gruppo avanzato e sono gli stessi che si sono resi promotori delle rivolte scorse e mai trasferiti nonostante i comportamenti pregressi. Tra l'altro, uno deiè la terza volta che tenta di evadere. Cos'altro serve per capire che le carceri per minori non sono collegi dove stanno ragazzini indisciplinati ma vere e proprie galere che detengono delinquenti e criminali, ancorche' qualche minorenne? Sono mesi che il SAPPE chiede di prendere posizione a livello ministeriale a tutela di chi inlavora in prima linea, ossia le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria".