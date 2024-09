Ecco da dove arrivano gli occhiali da spia di Maria Rosaria Boccia | ora tutto torna?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Nell'affaire-Sangiuliano si è molto discusso dei famosi Ray Ban utilizzati da Lady Pompei nel corso della loro frequentazione. In particolare, la donna avrebbe utilizzato gliall'interno di Montecitorio., intervistata in esclusiva a In Onda su La 7, nella serata di venerdì 6 settembre ha voluto chiarire alcuni punti sull'utilizzo dei tanto chiacchieratida sole. "Non ho mai registrato il ministro", ha detto la donna specificando che a diffondere la notizia dei famosi Ray Ban sia stata Selvaggia Luccarelli. Eppure, è la stessaa pubblicare sulla propria pagina Instagram i video incriminati. Nei filmati si vede la donna aggirarsi con tutta serenità per le stanze del Parlamento, che sembra, tra l'altro, conoscere molto bene. "Io li ho comprati a Roma, ho la fattura, in un negozio davanti al Parlamento.