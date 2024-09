Docimo rinuncia alla sostituzione di Giuli al Maxxi e passa il testimone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Non sarà Raffaellaa prende il posto ad interim di presidente del(Museo nazionale delle arti del XXI secolo con sede a Roma) dopo la nomina di Alessandroa ministro della Cultura. A riferire la notizia è Repubblica, che spiega come è già previsto un passo indietro da parte della donna nelle prossime ore. L'incarico era scattato automaticamente in quanto componente più anziana del consiglio di amministrazione, ma è già pronta la lettera di. Anche lei è finita nel mirino di Maria Rosaria Boccia, che le aveva dedicato un messaggio sui social: “Anche questo curriculum mi sembra idoneocarica Il senso della destra per la cultura, un'odontoiatra alè stata candidata con Fratelli d'Italia alle ultime europee, su chiamata di Arianna Meloni”. A prendere il ruolo sarà la giornalista Emanuela Bruni, seconda consigliera più anziana del