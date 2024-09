De Paola | dall’Italia a Sinner ed oltre…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) De: Spalletti e? Si attende sempre il prossimo inciampo Paolo De, ex direttore di Tuttosport, è intervenuto col suo editoriale per Sportitalia. Questo quanto esposto dal giornalista: De: la domanda da porsi è questa: si esulta più per il successo o per la caduta? “La domanda da porsi è questa: si esulta più per il successo o per la caduta? È un discorso che si può estendere all’Italia, a, ma persino alla politica. La vittoria allarga i polmoni, ma la sconfitta allunga il respiro. Nel senso che fa parlare di più. C’è qualcosa di represso dietro le vittorie dell’Italia sulla Francia come quella diche va in finale agli US Open. Immaginate quanto veleno sarebbe stato vomitato su Spalletti e quanto astio avrebbe accompagnato Jannik in caso di sconfitte.