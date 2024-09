Cancellate le regate di Louis Vuitton Cup | niente Luna Rossa-Alinghi nuovo orario e programma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Il maltempo ha condizionato in maniera irreparabile la giornata che avrebbe dovuto chiudere il round robin dellaCup, il torneo che designa chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Prima un violento temporale ha costretto a rinviare ledalle ore 14.00 alle ore 15.30, poi si è tentato di fare iniziare il confronto tra INEOS Britannia e Orient Express ma gli organizzatori sono stati costretti a ciclici rinvii a causa della mancanza di vento. La brezza soffiava nei pressi dei 6-7 nodi e si è aspettato in un aiuto da parte di Eolo fino alle ore 16.15, quando è poi stato definitivamente cancellato ildi giornata che proponeva tre sfide: Orient Express-INEOS Britannia,e Team New Zealand-American Magic.