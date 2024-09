39enne nasconde 14 chilogrammi di cocaina su una sedie a rotelle | lo scoprono i cani

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 8 settembre 2024) Un uomo ha nascosto 14didentro il sedile di una sedia aelettrica, ma iantidroga lo hanno scoperto Questa storia risale a metà luglio e rivela di un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni, originario del Venezuela, che usufruiva di una sedia aelettrica per provare a contrabbandare. L’indagato, che solo apparentemente aveva necessità di un’assistenza medica, è stato fermato da alcuni agenti mentre portava con sé dei documenti che facevano riferimento ad alcune procedure mediche che avrebbe dovuto svolgere in Austria, a Vienna. Nonostante queste testimonianze, tra i poliziotti è sorto immediatamente un sospetto, motivo per cui hanno deciso di approfondire la questione. Un uomo ha nascosto 14diin una sedia a(Pixabay) – Notizie.