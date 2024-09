12enne inala del deodorante spray e rischia la morte | cos’è il Chroming la nuova pericolosa sfida social Il monito | Genitori attenzione a pennarelli indelebili o evidenziatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Poteva perdere la vita, ma questa volta gli è andata bene. Un ragazzino di 12 anni, Cesar Watson-King, della cittadina inglese di Doncaster, ha visto in faccia ladopo aver emulato unatendenza suimedia, chiamata, ossia quella dire gas. Un gesto che ha avuto conseguenze drammatiche, provocandogli un arresto cardiaco. Lo riporta il Daily Mirror con tanto di foto della madre del ragazzino che ritrae i soccorritori arrivati con l’ambulanza che eseguono manovre di rianimazione cardiaca. Dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, Cesar ha avuto ulteriori convulsioni, per poi essere posto in coma farmacologico. Ora il ragazzino è fuori pericolo, ma resta la grande paura e lo sconcerto per la causa di questo incidente.