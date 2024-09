WWE | Parte del team creativo scontento dello squash patito da Giovanni Vinci

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 7 settembre 2024) Ieri notte si è chiusa l’era di SmackDown su Fox. Lo show blu da settimana prossima andrà in onda su USA Network. Nell’ultimo episodio in onda sull’emittente, come vi abbiamo riportato, abbiamo assistito al “debutto” di. Dopo essere stato buttato fuori dall’Imperium, il nostro connazionale è tornato in tv a distanza di qualche mese di fatto riprendendo la gimmick avuta per un periodo ad NXT 2.0. In pochi però si sarebbero aspettati di vedere quanto poi effettivamente accaduto.ai danni diDopo alcune settimane di video promozionali,ha fatto il suo ritorno in tv nel corso dell’episodio di SmackDown di ieri notte, l’ultimo in onda su Fox. Purtroppo per lui le cose sono andate malissimo; il nostro connazionale, infatti, è statoato da Apollo Crews.