Us Open 2024 | la finale sarà Sinner-Fritz l’americano batte Tiafoe nel derby

(Di sabato 7 settembre 2024)Taylorl’avversario di Janniknelladegli Us. Il numero 12 del mondo, che nel live ranking è salito fino alla settima posizione (4060 punti), ha piegato nelamericano Frances. Sempre costretto a rincorrere, che ha perso il primo set e si è trovato a un parziale dall’eliminazione al termine del terzo. 4-6 7-5 4-6 6-4 6-1, in tre ore e ventuno minuti di gioco, il punteggio a favore del 26enne di San Diego che ha sfondato la resistenza dell’avversario in un quinto set dominato. Successo meritato viste le sole 5 palle break concesse in tutto l’arco del match. Sicuramente una buona notizia peril fatto che la partita sia andata per le lunghe, mauna partita tutta da giocare dato il grande rendimento al servizio diqui a Flushing Meadows.