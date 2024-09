Traffico Roma del 07-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità manifestazione con corteo dalle 16 alle 20 nel quartiere San Basilio in via Tiburtina via del Casale di San Basilio via Morrovalle via Loreto via Fabriano via Fiuminata possibili disagi allavori su via Crescenzio divieto di transito nella carreggiata da piazza Adriana a Piazza Cavour e doppio senso di marcia nella corsia opposta salvo modifiche il termine interventi è per il prossimo 5 ottobre sulla linea della metropolitana a stazione di Furio Camillo Spagna e Ottaviano San Pietro sono chiusa l’utenza per cui treni WeTransfer non senza fermare la linea ferroviaria fl3-viterbo ricordiamo interrotta per lavori tra Cesano e Viterbo Porta Fiorentina la tratta è coperta la busta sostitutivi vedi trasporti fino alle 17 sciopero di quattro ore le agitazioni coinvolgeranno il personale ...