Shawn Mendes e lo strano comportamento su Twitter | Sono davvero io

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 7 settembre 2024) Negli ultimi anninon ha avuto bellissimo rapporto con i social, soprattutto con, dove si fa vedere poco o nulla. Su X infatti quasi tutti i contenuti vengono pubblicati dal team del cantante efoto promozionali, cover di singoli e album o annunci. Ieri però l’artista ha fatto il suo comeback sulla piattaforma di Elon Musk: “Ciao a tutti, wow è da tanto che non vengo qui”. Molti fan però non hanno creduto al 26enne: “Ma non seitu!”. “Sarà di sicuro il suo team che ha scritto”. “Se sei tu provalo e pubblica un nuovo selfie”. “Non ci credo”. “Provalo con una nuova foto“. Il giovane per dimostrare la paternità del tweet ha pubblicato uno scatto https://t.co/6uzY5DpsRP pic..com/975n2tNqqA —(@) September 6, 2024: toccata e fuga su