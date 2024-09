San Miniato anno zero | Ritardi ingiustificati nei lavori per i tetti Sciolto il contratto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Nel breve giro di una settimana, il tema casa ha registrato tre importanti novità (più una quarta notizia purtroppo ricorrente e assai poco gradevole): prima l’annuncio della ripresa del progetto per 24 alloggi popolari a San, poi il primo report consegnato all’Osservatorio delle politiche abitative, quindi l’acquisto di 18 appartamenti da parte del Comune da destinare ad affitti a canone concordato, infine l’ennesima giornata d’inferno vissuta in alcune abitazioni Erp a Sandove i forti temporali provocano infiltrazioni e allagamenti con seccante regolarità. "Le pareti sono diventate ruscelli, per l’ennesima volta siamo stati a costretti a trasferirci in albergo perché l’appartamento era allagato", denuncia l’inquilina dell’abitazione principalmente colpita, in via Di Vittorio a San