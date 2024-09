Riecco i Salotti di Mauro della Porta Raffo | conversazioni su arte letteratura società e politica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Varese, 7 settembre 2024 – Tornano idi. Dopo una pausa di quasi cinque anni, dovuta al Covid e, soprattutto, alla chiusurastorica sede degli incontri, il caffè Zamberletti di corso Matteotti, lo scrittore e saggista varesino rilancia un appuntamento che, in oltre due decadi, hato in città centinaia di ospiti illustri. Un rientro da cinema La nuova stagione de “Idi” prenderà il via mercoledì 25 settembre alle 17.30 in una cornice prestigiosa, il Salone Estense del Palazzo Comunale di Varese.