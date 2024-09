Prato le nuove maglie parlano della città Commini | Ingaggiato anche il terzo portiere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Adesso che leda gioco sono state svelate, è davvero tutto pronto per il via del campionato del, che domani esordirà nel girone D sfidando in trasferta il Ravenna, con calcio d’avvio fissato alle 15. La prima casacca, che rappresenta un pezzo unico, fatto su misura da Mizuno, è di colore azzurro militare: davanti emerge il fiordaliso e sul retro lo skyline del Castello dell’Imperatore, mentre sul colletto ecco la scritta "lanieri". Evidente la voglia di realizzare un prodotto estremamente identificativo. La prima maglia verrà indossata dalla squadra di mister Maurizio Ridolfi (con pantaloncini e calzettoni bianchi) subito in occasione del match in programma allo stadio Bruno Benelli. La seconda divisa invece è bianca con pantaloncini e calzettoni azzurri.