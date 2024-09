Pazienza | Settimana non semplice Fiducia e Sannipoli…

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“non, per ovvi motivi. I ragazzi hanno lavorato bene, abbiamo cercato di preparare al meglio la gara contro un Cerignola che viaggia sulle ali dell’entusiasmo, che ha trovato, autostima. Ci aspetta una gara difficile contro un avversario difficile da affrontare”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Michelealla vigilia della sfida interna contro gli ofantini.ha spiegato anche la decisione di tener fuori dalla lista Daniel Sannipoli: “Doveroso dare delle spiegazioni. La motivazione per cui Sannipoli era tornato sul mercato era legato al fatto che il ragazzo non era pronto caratterialmente ad affrontare questo tipo di situazione. Era una strategia condivisa con la società e con i dirigenti, quella di recuperare un giocatore come lui, che era stato un investimento.