Partite Iva arriva il misuratore di affidabilità fiscale | cos’è e come funziona

(Di sabato 7 settembre 2024) Alla fine del mese arriverà undell’che fungerà da tachimetro, basandosi sui punteggi delle valutazioni fiscali. Questo strumento considererà l’ultima dichiarazione dei redditi presentata e la possibile adesione al concordato preventivo biennale. L’obiettivo è incentivare una maggiore partecipazione entro il 31 ottobre, ultimo giorno utile per avvalersi di questa misura. Dal 20 settembre undell’Ildell’includerà anche un’indicazione per chi rientra nell’area del regime premiale (punteggi dall’otto in su) sui possibili vantaggi che si possono ottenere,la riduzione degli adempimenti (ad esempio, garanzie per i rimborsi) e i termini per alcuni tipi di controlli.