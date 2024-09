Lusso | cos’è il dresscare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Il percorso delguidato dalle innovazioni produttive riguarda l’abito e la sua lavorazione. Questa crescita dello spazio dell’abito ha un ruolo fondamentale anche nella sua cura e nel percorso produttivo. Si chiama “” ed è una raccolta di nuove normative ideate dalle istituzioni per regolamentare la cura del capo ed allungarne la vita.: l’abito e la sua cura Le innovazioni che vedono protagonista l’intera struttura produttiva stanno portando l’abito a riscoprirsi. Gli ultimi modelli di macchine usate nell’industria, per costruire nuovi tessuti sempre più resistenti, sono le stesse a mostrare le principali norme di cura del prodotto. Queste, insieme, rappresentano una guida pratica alla vita del capo per il quale si sono mosse anche le istituzioni.