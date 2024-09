LIVE Sinner-Draper 7-5 7-6 4-2 US Open 2024 in DIRETTA | arriva il break del n 1 al mondo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: LA CADUTA DINEL 2° SET E IL DOLORE AL POLSO SINISTRO 15-0 Servizio e diritto di! 4-2 BREEEEEEEEEEEEEEEEAAAKKK!!! FINALMENTEEEEEEEEEEEEEEEE!! Volée di diritto non risolutiva dilo castiga con il passante di rovescio lungolinea! 30-40 Serve&volley sulla seconda,a segno con la risposta di rovescio lungolinea.sta facendo tante scene per la stanchezza, l’italiano non deve badarci. 30-30allora non sta così maleSpinge da fondo, domina lo scambio e chiude con il diritto. 15-30 Doppio fallo. Adesso categorico tenere in campo la prossima risposta. 15-15gioca per la prima volta la palla corta e va a segno. 15-0sbaglia un diritto interlocutorio. 3-2 Servizio e diritto di, che ora deve chiedere qualcosa in più alla sua battuta.