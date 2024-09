Il ritorno al lavoro rischia di partire col piede sbagliato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) Ieri sono entrati nel pieno i lavori del Forum di Cernobbio, sul lago di Como. Organizzato come sempre dall’European House Ambrosetti, italianissima a dispetto della sigla che la identifica, è arrivato alla 50° edizione. Quanto si discute nel primo fine settimana di settembre con il suo coordinamento è tenuto nel dovuto conto, almeno fino alla fine dell’anno, ovunque, oltre che nei paesi i cui rappresentanti stanno partecipando in presenza. Si aggiungano tra i relatori imprenditori e altri personaggi di spessore internazionale e si avrà una visione rispondente e veritiera di quell’importante consesso. Il Presidente della Repubblica Mattarella ieri è intervenuto all’inizio dei lavori in videoconferenza, mentre la Premier Meloni è stata presente insieme a undici ministri del suo governo.