I pentiti e abbandonati della transizione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 7 settembre 2024) Tornare indietro dalla scelta che porta al cambio di sesso è complesso, non sempre possibile e apre ferite dolorose. Dalla Francia - ritenuta all’avanguardia su questi diritti - al regno unito, agli usa, all’Italia: le storie di chi capisce di aver sbagliato. E troppo spesso non trova aiuto per questo legittimo ripensamento. «De»: cinque sillabe che nascondono l’inferno dietro l’apparente neutralità di una parola che sembra ricavata da un manuale di meccanica. La deè il rimorso, il ripensamento di aver cambiato sesso. È lo stato di indeterminatezza che deprime lo spirito e stravolge il corpo. Nella Francia ultra progressista di Emmanuel Macron ecerimonia woke delle Olimpiadi, nel Paese che ha inserito il diritto all’aborto nella Costituzione, la détransition è l’elefante in salotto: puoi fingere di non vederla, ma intanto è lì.