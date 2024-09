Giunta il rebus rimpasto | Al momento lo escludo vediamo dopo le elezioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "L’assessore Bertini non mi ha mai manifestato la sua volontà di lasciare l’incarico, quindi si va avanti lungo il percorso di questa legislatura. Undel governo della città? Non adesso, ma sicuramente qualcosa potrei fare verso la metà del mandato. Molto dipenderà anche dall’esito delleRegionali dell’autunno 2025". Le voci su un addio anticipato e prematuro della titolare dell’assessorato alla Cultura, Anna Maria Bertini, almeno per ora, le ha portate via il vento. È stata lei stessa, parlando con noi del Carlino, a smentire la ridda di spifferi secondo cui settembre sarebbe stato il mese buono per appendere le chiavi di palazzo Camerata al chiodo.