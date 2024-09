Conte in vista al Murales di Maradona | le immagini fanno impazzire i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Le foto pubblicate in questi minuti sui social hanno scatenato la reazione deidel Napoli: Antonioha fatto visita aldi. L’arrivo di Antonioha acceso l’entusiasmo della città di Napoli. Dopo la stagione travagliata vissuta negli scorsi mesi, con l’avvicendarsi di tre allenatori diversi ed un decimo posto che ancora grida vendetta, in casa azzurra ci si aspettava un cambio di passo importante. Aurelio De Laurentiis era ben consapevole di dover dare un segnale a tutto l’ambiente, e per questo si è lanciato su un profilo come: carattere, competenza, grande personalità ed abitudine a vincere.