Yulia Bruschi ecco chi è la terza concorrente Nip del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ci sarà anchenel cast della 18esima edizione del. Cubana di origini, già reduce dalle esperienze a Temptation Island e Love Island e quindi non proprio sconosciuta ai meccanismi televisivi. L’annuncio diNaomicomenip ufficiale (laper l’esattezza) del2024 è arrivato – come riporta Isa e Chia – da Davide Maggio ed è dunque quasi certo che faremo la sua conoscenza in occasione dell’esordio del prossimo 16 settembre 2024.abita a Lucca da quando è piccola, ma è originaria de L’Avana. Nel 2020 ha partecipato in qualità di tentatrice a Temptation Island, edizione condotta da Alessia Marcuzzi, avvicinandosi al fidanzato Gennaro Mauro, all’epoca compagno di Anna Ascione. L’anno successivo, invece, ha partecipato al reality Love Island Italia di Discovery+ condotto da Giulia De Lellis.