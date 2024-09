Un’aula in mezzo al verde Il sogno è diventato realtà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Banchi, sedute e tettoie in giardino, alle medie di via Sirio è pronta l’aula “en plein air”. Servirà per lezioni nel, attività didattica, momenti laboratoriali all’aperto. Nella logica moderna della "scuola diffusa". Un intervento "speciale" per molti motivi. A desiderare questa realizzazione, sino dal principio, sono stati proprio gli studenti. Il progetto era stato redatto l’anno passato in classe, in seno a un gruppo di lavoro dei ragazzi di terza media. Ed era stata avviata una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi. Ciò che mancava, l’ha messo il Comune. Tutto pronto, dunque, per un nuovo anno scolastico, con tante attività fuori classe, nella bella stagione ma certamente non soltanto.