Turbolenza in volo diversi i feriti | momenti di puro terrore

(Di venerdì 6 settembre 2024) Potenti raffiche di vento e forti piogge hanno creatoa bordo deldi linea su cui viaggiavano 214 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Intorno alle 18 di ieri il tifone Yagi ha creato diverse turbolenze e sei persone sono rimaste ferite. inIl super tifone Yagi ha colpito il sud della Cina e Hong Kong con venti fino a 245 km/h, causando la chiusura di scuole, uffici, la cancellazione di voli e altri disservizi. Considerata una delle tempeste più forti dell'anno in Asia, Yagi si sta dirigendo verso l'isola tropicale di Hainan.