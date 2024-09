Tori Spelling parteciperà a Ballando con le stelle Il ritorno in tv dedicato a Shannen Doherty | Da lei ho imparato il valore dell’impegno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ci sarà anchecon leUSA. La gara di ballo andrà in onda su ABC a partire dal prossimo 17 settembre. E l’attrice si inserirà in un cast già di per sé stellare, composto dall’ex star NBA Dwight Howard, il fratello di Julia Roberts, Eric, e la truffatrice Anna Sorokin. Una scelta, quella di, che è legata alla sua volontà di onorare la sua sca amica e collega, con cui ha condiviso lo schermo nella celebre serie televisiva Beverly Hills 90210. “Lei nella vita mi ha ispirato perché per lei quando ti devi impegnare, ti devi impegnare. È stato sicuramente questo a incoraggiarmi a riaccendere la mia energia, quindi porterò questo insegnamento con me”, spiega l’attrice a People.