Softball | Italia imbattuta anche nel Super Round agli Europei! Ceche sconfitte domani la finale

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’, già certa di giocare ladi2024, conclude ildain quel di Utrecht. Le azzurre battonola Cechia con il punteggio di 7-2, e attendono ora Paesi Bassi o Gran Bretagna, in campo stasera per decidere la seconda finalista. La partenza delle azzurre è di primissimo livello, con il primo inning che già regala tre punti, tutti con il doppio di Barbara che sfrutta in pieno le basi piene, occupate da Dayton, Piancastelli e Filler. Nei suoi quattro inning, in chiave difensiva, Bigatton lancia molto bene e concede molto poco alle. Il 5-0 arriva nella quarta ripresa, in modo quasi contestuale al cambio di lanciatrice (Chaloupkova per Mala). Con Koutsoyanopulos e Dayton in seconda e prima, Piancastelli colpisce profondo a destra per un doppio che crea le premesse per l’ulteriore allungo.