Sinner e la maledizione della finale italiana agli Us open | stasera altro appuntamento con la storia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tra Jannike ladegli Us, ultimodei quattro tornei slam, c’è il suo amico e compagno di doppio inglese, Jack Draper. Un outsider che, però, finora non ha perso nemmeno un set. E per il numero uno del mondo, che cerca il suo secondo slam stagionale (e storico) c’è da battere ladel torneo americano, che gli italiani non hanno mai raggiunto. I precedenti di Barazzutti e Berrettini L’Italia ha vinto solo quattro slam nella sua: tre a Parigi, (due volte con Pietrangeli e una con Panatta) e uno quest’anno in Australia con Jannik. A Wimbledon piazzammo il 2021 Matteo Berrettini in, mentre negli Stati Uniti ci siamo fermati due volte alle semifinali. LEGGI ANCHE Super, elimina Medvedev e vola alla sua prima semiUs