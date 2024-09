Settimana moda donna Milano | programma date eventi in calendario

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 6 settembre 2024) Life&People.it La Fashion Week e? da sempre l’evento piu? atteso da addetti ai lavori, buyer, giornalisti ed appassionati di. Ladelladi– dal 17 al 23 settembre -, sarà interamente dedicata alla presentazione delle collezioni primavera/estate 2025. L’edizione di quest’anno sara? occasione di importanti celebrazioni quali i 50 anni dalla prima sfilata di Laura Biagiotti, il 50° anniversario di Iceberg e i 10 anni dalla fondazione di Redemption. Grande assente sara? Giorgio Armani che quest’anno ha deciso di presentare la sua collezione a New York e anche Tom Ford non sara? presente in quanto, dopo l’addio inaspettato del direttore creativo Peter Hawkings, che ha deciso di presentare la sua collezione in showroom, in attesa di un nuovo designer.