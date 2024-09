Sessant’anni d’attesa sedici di uso Addio al sottopassaggio pedonale Non c’è posto nella nuova stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il suo futuro ormai è segnato. Dopo appena 16 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 13 ottobre 2008 (ma l’opera era attesa da circa 60 anni), il sottopassodellaferroviaria, tra piazzale Marconi e via Gavazzeni, che collega il polo scolastico a sud dellacon il piazzale dellastessa senza passare per la Malpensata e via Bonomelli, chiuderà. Probabilmente entro la prima metà di ottobre. I lavori di rifacimento dellaferroviaria, infatti, proseguono e nel nuovo progetto che guarderà anche allo sviluppo di Porta Sud non ci sarà più spazio per quei 300 metri che collegano piazzale Marconi a via Gavazzeni e ai suoi istituti scolastici. Al termine dei lavori, ilsarà sostituito da tre collegamenti che contribuiranno a “ricucire” meglio la parte nord con quella a sud della città.