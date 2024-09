Schiacciato da una balla di fieno nel Modenese | muore a 77 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Modena, 6 settembre 2024 – Tragedia questa mattina nelle campagne di Castelnuovo Rangone. Un uomo di 77è mortoda una rotoall'interno del capannone dell'azienda agricola a gestione familiare, situata in Via Stradello Canneti. A perdere la vita uno dei titolari della F.lli Giberti. A trovare il corpo ormai privo di vita è stato proprio uno dei fratelli della vittima che, sotto choc, ha dato subito l'allarme. Purtroppo all'arrivo dei sanitari del 118 per l'uomo non c'era più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della medicina del lavoro e i carabinieri di Vignola, che stanno ora effettuando accertamenti per risalire alla dinamica del tragico infortunio agricolo. Sotto choc la famiglia della vittima, ora chiusa nel più profondo dolore.