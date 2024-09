Sabo apre una nuova sede negli Usa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Levate.annuncia l’apertura diInternational Americas, lasocietà cona Orlando, Florida. Questo nuovo importante passo dell’azienda – a seguito delle acquisizioni del business e degli asset produttivi TAA e TAA Derivatives avvenute lo scorso anno – rappresenta un traguardo significativo nella strategia di internazionalizzazione di. La filiale americana, infatti, si va ad aggiungere alle altre tre sedi estere presenti in Europa e in Asia, consentendo all’azienda di rafforzare la sua presenza globale e di potenziare il suo ruolo di top player nel mercato degli additivi per polimeri, di cui è già tra i principali produttori al mondo. “Dopo oltre quindici anni di crescita costante” afferma Germano Peverelli, Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di amministrazione diSpa.