Rimini a caccia del primo acuto Ma davanti c’è un’altra big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Stesso posto, stesso avversario da piani alti, stesso obiettivo. Ilè pronto a tornare al ’Neri’. Dopo l’Entella ecco il Pescara. Con i biancorossi che sono ancora a, dopo 180 minuti, delveroin campionato. Antonio Buscè sa quanto pesi la terza di campionato. Seppur sia soltanto la terza. Domani sera il confronto con la squadra di Silvio Baldini è di quelli già accesi. Perché gli ingredienti perché sia una grande serata ci sono tutti. A partire dai tifosi avversari: oltre 500 quelli che arriveranno dall’Abruzzo. Una notte alla quale ilarriva con il peso della prima sconfitta stagionale e con l’amaro in bocca per non aver saputo, almeno per ora, competere con una squadra come l’Entella, costruita per tornare in serie B. Buscè conta gli uomini e all’allenatore dei biancorossi non mancano le alternative.