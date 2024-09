Parlare inglese in biblioteca diventa un gioco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un laboratorio bilingue per i ragazzi della scuola primaria. L’originale proposta è dellacivica, che invita i bambini fra i 6 e i 10 anni a partecipare all’iniziativa in programma nel parco di Villa Sartirana sabato 14 alle 15. Per loro una storia (“A caccia dell’orso“) che, tra colpi di scena, permetterà di apprendere in modo molto facilitato i modi di dire in italiano e in. I partecipanti verranno guidati verso il parco e in sottofondo la lettura sarà in, in versione cantata sulla base di quella che in origine è stata ideata come accompagnamento vocale alla narrazione della trama. Si tratta di una proposta sperimentale. L’iniziativa è gratuita, ma con disponibilità di posti limitata: per prenotazione è possibile contattare latelefonando allo 0362/851.172 oppure scrivendo a [email protected]