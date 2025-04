Precarietà e paura del Covid hanno cambiato i valori

Precarietà e paura del Covid hanno cambiato i valori - Dopo la pandemia, a Bergamo il lavoro resta centrale ma non vincolante: emerge una nuova essenzialità, che ridefinisce spazi di vita, relazioni e legame col territorio. (ecodibergamo.it)

Covid. Fials: “Sanitari decimati, servono assunzioni e aumenti. No precarietà e disinformazione” - 03 DIC - “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata con 780mila positivi al Covid-19, ospedali e terapie ... con la differenza che hanno messo a capitale il tempo trascorso per attrezzarsi ... (quotidianosanita.it)

Covid, l’infermiera prima vaccinata d’Italia: “No vax? Non avete conosciuto la paura vera, quella che abbiamo provato noi in corsia” - Ci hanno insegnato a credere nell’Europa in ... Lei è a tutti gli effetti la ministra della Precarietà. Non esiste un atto del suo ministero -prosegue l'esponente Dem- che sia andato nella ... (ilfattoquotidiano.it)