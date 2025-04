Latuafonte.com - Piper Rockelle chi è: età, successo, scandalo, cosa fa oggi con la madre

Dal 9 aprile 2025 è disponibile su Netflix Bad Influence: il lato oscuro dei giovani influencer. Si tratta di un documentario che riporta le storie di come alcuni giovani adolescenti e genitori gestiscono il mondo del web, prendendo in esame qualche volto noto. In particolare, si parla di Piper Rockelle, una star di YouTube, e il suo rapporto con la madre e manager Tiffany Smith. Il documentario esplora le storie che non sono mai state raccontate sui collaboratori che facevano parte del suo team. Chi è Piper Rockelle: età, quando è iniziata la sua carriera Piper Rockelle è nata il 21 agosto 2007 in Georgia, negli Stati Uniti. Dunque, nel 2025 compie 18 anni.