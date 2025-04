Inter-news.it - Sommer: «Avuto energie dentro di noi! Per me vittoria speciale»

, come spesso accaduto nelle ultime partite, ha fatto una grande prova e aiutato a vincere per 1-2. L’ex di Bayern Monaco-Inter commenta il successo all’Allianz Arena, nel post partita di Inter TV.IL TRIONFO – Yannvaluta quanto dia il successo dell’Inter sul Bayern Monaco: «Era molto importante laquesta sera. Chiaro, abbiamodelle fasi nel secondo tempo difficili, come sempre contro questa strada, ma abbiamograndidi noi: compatti come squadra. Il piano partita? Sappiamo che la loro squadra è molto forte nel pressing, molto aggressiva. Abbiamo preparato queste situazioni, abbiamo detto di dover averedi noi nel secondo tempo».Perl’Inter ha gestito bene i momenti in Bayern Monaco-InterFATTO IL GIUSTO –su come l’Inter si è espressa: «Con la palla abbiamocoraggio e qualità.