Bayern-Inter pagelle: nessuna insufficienza, tutti hanno dato l'anima

Sommer 7,5 – Capisce subito che sarà una serata intensa: nei primi 20 minuti si supera due volte su Guerreiro e poi su Olise. Non può nulla sul tocco ravvicinato di Müller, ma sull’1-1 si oppone ancora a Kane con unvento da applausi.Pavard 7 – Rientra dopo qualche turno in panchina e lo fa nel modo migliore: attento, solido, impeccabile nel contenere Sané e Stanisic. Una prova da leader silenzioso.Acerbi 6,5 – Parte male, con Kane che gli scappa via nei primi istanti, ma si riprende in fretta e ritrova la consueta solidità. Da lì in avanti, sbaglia poco o nulla.Bastoni 6,5 – Una gara di grande sostanza, rovinata solo dall’errore nel finale che rischia di compromettere tutto. Per sua fortuna – e dell’– c’è tempo per rimediare.Darmian 6,5 – Affidabile e puntuale, aiuta Pavard a blindare la fascia e non si fa mai sorprendere.