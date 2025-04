Lopinionista.it - Renga, a grande richiesta si aggiungono 6 nuovi appuntamenti live al tour “Angelo-Venti”

foto di Paolo De FrancescoMILANO – Asiad “”, ilcon cui FRANCESCOcelebra insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il, che prenderà il via il 31 maggio a Piazza Armerina e proseguirà tutta l’estate in diverse città italiane, sarà unafesta e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.Queste le date di “”:31 maggio – Piazza Armerina (EN) – Piazza Della Cattedrale (NUOVA DATA)1 giugno – Floridia (SR) – Piazza Del Popolo (NUOVA DATA)8 giugno – Ravarino (MO) – Giugno Ravarinese (NUOVA DATA)27 giugno – Oristano – Piazza Cattedrale (NUOVA DATA)21 giugno – Vicenza – Vicenza In Festival, Piazza Dei Signori5 luglio – Bergamo – Lazzaretto12 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2025, Castello Scaligero17 luglio – Capurso (BA) – Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo25 luglio – Ricaldone (AL) – Isola In Collina, Piazzale Tre Secoli4 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – SummerFestival, Beach Arena14 agosto – Teora (AV) – Piazza Largo Europa (NUOVA DATA)17 agosto – Castel di Sangro (AQ) Vette Sonore, Piazzale Prato Cardillo22 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello24 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino31 agosto – San Nicolao, Rifreddo (CN) – Suoni Delle Terre Del Monviso –ore 17:004 settembre – Brescia – Brescia Summer Music, Piazza Della Loggia6 settembre – Campanedda (SS) – Piazza Santa Maria (NUOVA DATA)20 settembre – Terni – Tributo d’Autore, PalaterniI biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18 di oggi, martedì 8 aprile su Ticketone e punti vendita abituali.