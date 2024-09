Nuovo stadio dell’Empoli inizia il percorso partecipato Domande e risposte sul futuro dell’area

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Empoli (Firenze), 6 settembre 2024 -per capire i dettagli del progetto, ma anche cheavrà il quartiere di Serravalle. Grande affluenza alla sala Hospitality delloCarlo Castellani di Empoli per il primo incontro delpartecipativo dedicato al project che ha presentato l'Empoli Fc all'amministrazione comunale per la ristrutturazione dell'impianto. Empoli, ecco il. Presentato il progetto Un'assemblea dai ritmi serrati, con molto spazio alledai 'tavoli di partecipazione' e altrettantesui temi più vari: dalle questioni sulla struttura passando per quelle della viabilità e della vivibilità del quartiere Serravalle, che uscirà necessariamente rinnovato dall'intervento di ristrutturazione.