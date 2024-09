Nudi al museo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il Mucem – uno dei luoghi più belli e avveniristici di Marsiglia, una specie di alveare a pelo d’acqua – ha esortato i visitatori a gironzolareper le sale di una mostra dedicata al naturismo. In realtà la trovata non è nuovissima; identica proposta era stata avanzata una ventina d’anni fa da undi Vienna, in occasione di una mostra di celebripittorici. In entrambi i casi la pubblicità è garantita, poiché fa leva su quella vergogna atavica di cui parla la Genesi, quando Adamo ed Eva si nascondono da Dio coprendosi alla bell’e meglio. Credo tuttavia che questa faccenda sia più sottile: se si trattasse soltanto dità, avrebbe sortito lo stesso effetto un qualsiasi panificio o ferramenta che avesse invitato i clienti a presentarsi alla cassa in costume adamitico, o evitico.