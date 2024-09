Nord piegato dai nubifragi Frane e ponti crollati il Seveso esonda ancora Disperso un agricoltore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) di Viviana Ponchia TORINO Il prezzo da pagare per tornare a respirare, alla fine di un’estate di anomalie termiche impressionanti, è altissimo. Il conto arriva da Ovest: spazza il Piemonte dove èundi 58 anni travolto sul trattore dal torrente Orco tra Feletto e Rivarolo mentre svolge un lavoro di pulizia dei boschi; fare ila Milano; distrugge le serre in Liguria; mette paura al Veneto; scende a Bari e si porta via i dehors dei bar. Tutto previsto, ma sempre troppo improvviso e violento. Piove a getto, a Torino bombe d’acqua prendono di mira un quartiere e l’altro no, il trauma della grandine del 2 agosto non è statosuperato e aprire un sinistro per danni alla carrozzeria richiede tempi biblici. Sono accumuli enormi che i tombini e le valli non reggono, si rischia nei sottopassi, lungo i fiumi, in cantina.