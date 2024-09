Modena edilizia scolastica e Pnrr | Con 64 milioni edifici migliori per oltre 36mila studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Nell’area del polo scolastico di via Galilei procedono a gonfie vele i lavori per la realizzazione di due nuovidestinati aglidelle scuole secondarie di secondo grado modenesi. Si tratta della nuova scuola ‘jolly’, che potrà ospitare glidegli istituti del territorio che subiranno eventuali interventi strutturali e manutentivi e della nuova palestra destinata aglidi Corni e Selmi, attualmente in fase di costruzione. Il nuovoo scolastico, che sarà pronto entro la primavera del 2025, è costato di 3,4di euro, avrà una lunghezza di circa 45 metri per un’altezza di quasi nove metri e conterrà 17 aule su una superficie di 1560 metri quadrati.