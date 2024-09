Meloni prova a passare oltre Sangiuliano Giuli nuovo ministro lampo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo giorni di rivelazioni, polemiche, interviste e contro-interviste, ildella Cultura Gennaroha gettato la spugna, rassegnando le sue dimissioni "irrevocabili" in una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia. Al suo posto è stato nominato Alessandro, giornalista e attuale direttore della Fondazione Maxxi, che ha giurato già questa sera nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Fino a ieri sera la premier aveva tenuto il punto, decisa a difendere il suo. Le nuove rivelazioni rilasciate a 'La Stampa' da Maria Rosaria Boccia (che questa sera sarà intervistata a 'In Onda' su La7) e le polemiche che continuavano a crescere hanno convintodel fatto che la situazione non fosse più sostenibile, a maggior ragione in vista dell'imminente G7 Cultura.