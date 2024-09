Macron ha tradito gli elettori La sinistra francese contesta la nomina a primo ministro di Barnier e annuncia la mozione di sfiducia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Se Emmanuelsperava che ladi Michel, da lui ritenuto un uomo capace di “unire il Paese”, tranquillizzasse la, allora qualcosa è andato terribilmente storto. Il Nuovo Fronte Popolare (NFP), la coalizione di partiti della gauche che ha ottenuto più seggi alle elezioni legislative, pur risultando ben lontana da una maggioranza assoluta, è letteralmente in rivolta contro il presidente. Tra i più critici c’è Manuel Bompard, numero 2 de La France Insoumise (LFI), che ha esortato la popolazione a manifestare domani contro quello che non esita a definire “il colpo di mano” di. “Non è una questione di rabbia, ma anche di dignità. Quando si è votato, quando ci si è impegnati in un’elezione legislativa, non si può accettare che un uomo solo spazzi via tutto questo”, ha spiegato all’emittente televisiva BFM.