Luciano Pavarotti moriva 17 anni fa ma Modena non lo celebra più Nicoletta Mantovani | Il Comune razionalizza le risorse Sposteremo l’evento altrove

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Polemiche furiose sulla decisione deldidi non organizzare concerti o iniziative in memoria del tenore, in occasione dell’versario della sua morte, avvenuta il 6 settembre del 2007. Succede per la prima volta in 17. Così l’ultima moglie del tenore,, ha deciso di spostare tutto aldi Comacchio, che si è fatto avanti per l’organizzazione. “Sicuramente i modenesi non si sono dimenticati di, questo non succederà mai – ha affermato laa Il Resto del Carlino -.fa parte della storia individuale e collettiva di tutti i modenesi, è nel loro cuore. C’entra l’orgoglio, sicuramente, perchéha portatonel mondo e tutto il mondo a