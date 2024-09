Le rappresentazioni anticonvenzionali dell’Africa nell’Espressionismo NeoCubista di Kojo Marfo tra tradizione e contemporaneità

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 6 settembre 2024) In un mondo globalizzato e trasversale come quello attuale spesso ci si trova davanti all’evidenza delle carenze conoscitive che una cultura narrata prevalentemente da una parte del mondo ha lasciato nell’approccio a tradizioni e ricchezze artistiche e rappresentative di molti popoli che di fatto ora hanno finalmente la possibilità di far sentire la propria voce, mettendo in evidenza tutto ciò che in precedenza era stato trascurato perché troppo appartenente a usi e costumi locali per essere esplorato fino in fondo dall’esterno. Proprio grazie alle possibilità del cosmopolitismo, alla possibilità di viaggiare con maggiore facilità, alle opportunità date ai talenti di ogni parte del mondo, è possibile avere un punto di vista differente perché proveniente dall’interno, da chi in quelle culture è nato e cresciuto respirandone ogni singolo aspetto.