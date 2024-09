Il tour degli Oasis? Una soap opera eccitante o orrida Liam canti affinché i soldi del pubblico siano spesi bene | Robbie Williams carico a pallettoni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quello traWils e gliè stato storicamente un rapporto di amore ed odio. Anzi il loro rapporto è nato da una ferocissima battuta diGallagher che lo aveva definito “il ballerino ciccione dei Take That”. Ma poi tra liti e riappacificazioni i fratelli Gallagher ealla fine hanno dimostrato di volersi. Per questo l’ex leader dei Take That ha voluto commentare con sarcasmo ed ironia la reunione la febbre per i biglietti del2025 in Gran Bretagna e in Irlanda. “Sarà unada seguire,che sia. – ha dichiarato il cantautore – E gli show? Saranno incredibili, fuori scala. Sarà un momento di guarigione per il Paese”. Poi punta il dito contro i fratelli: “Gallagher che legge il suo telefono sul water sarebbe più carismatico e intrigante del 99,9% della popolazione mondiale al massimo del suo sforzo.